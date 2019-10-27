إطلاق فيلم "يربوا بعزكن".. وهذا ما قاله نجوم العمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق الفيلم اللبناني "يربوا بعزكن" الذي يحكي قصة امرأتين هما باميلا الكيك ورولا بقسماتي اللتين تدخلان المستشفى للإنجاب وتجتمعان بالصدفة في الغرفة نفسها.
وتنتمي الشخصيتان إلى مستويين اجتماعيين متناقضين، فتبدأ المفارقات الكوميدية والإنسانية مع زوجيهما عمار شلق وشادي حداد فضلًا عن عدد من الممثلين المخضرمين.
"فوشيا" كانت حاضرة خلال إطلاق العمل، وتنقل في الفيديو التالي مختلف مجريات الحدث بالإضافة لما قاله نجوم العمل.
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