مراد بوز وأصلي آنفر ينفصلان مجددًا.. هل يكون نهائيًا هذه المرة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شغلت قصة عشق الفنان التركي مراد بوز والفنانة أصلي آنفر جمهورهما والوسط الفني نظرًا لانفصالهما وعودتهما أكثر من مرة.

ونشرت صحيفة تركية يوم أمس أنباءً عن توتر علاقة بوز وآنفىر مراد بوز؛ إذ كتبت الصحيفة أن علاقتهما على وشك الانتهاء؛ إذ انفصلت أصلي عن بيت مراد ولم يتحدثا مع بعض منذ حوالي الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أن مصدرًا مقربًا منهما أكد انتهاء العلاقة بشكل حضاري وأنهما سيستمران كصديقين، لتؤكد بعدها صحيفة أخرى انفصال العاشقين بشكل رسمي وصادم لجمهورهما.

فبعدما قررا العودة منذ أشهر بعد انفصال دام مدة طويلة بينهما وتدخل الوسطاء، توقع الكثيرون أن تتجه العلاقة للزواج والجدية وأن يتفادى الطرفان الأخطاء والمشاكل السابقة.

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يُشار إلى أن بوز وآنفر كانا تعرضا لهجوم كبير في انفصالهما السابق؛ إذ أشار أحد المواقع أنهما لم ينفصلا وأنهما قاما بفبركة الأمر من أجل المزيد من الترويج ولفت الأنظار.

وكانت بعض المواقع كشفت أن سبب خلاف بوز وآنفر السابق هو عدم رغبة الفنانة التركية بالزواج والارتباط بشكل رسمي.

وحتى هذه اللحظة لم يخرج أي منهما بتصريح يؤكد أو ينفي صحة هذه الأخبار التي شكلت صدمة للجمهور.