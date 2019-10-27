نادين لبكي تقطع الطريق مع الثوار







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تُظهِر انضمام المخرجة اللبنانية نادين لبكي إلى المتظاهرين الرافضين لفتح الطريق عند جسر الرينغ.

وتبدو "لبكي" برفقة زوجها الملحن والمنتج الموسيقى خالد مزنّر، بين المحتجين وسط الطريق العام. علماً أنها شاركت بعض اللقطات من حضورها في الحراك الشعبي عبر صفحاتها على مواقع التواصل

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