شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ملايين دولار زيادة فى إيرادات فيلم الأكشن Gemini Man والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت إيرادات فيلم الأكشن والدراما والخيال العلم Gemini Man، بحوالي الـ 5 مليون دولار أمريكى في خلال عطلة الأسبوع الماضى، حيث وصلت كامل الإيرادات إلى 123 مليون و 715 ألف دولار، وتعد إيرادات الفيلم ضعيفة بسبب ميزانيته التي وصلت إلى 138 مليون دولار أمريكى.

وأنقسمت الإيرادات بين 40 كليون و 442 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 83 مليون و 273 الف دولار حول العالم، وكان قد حقق الفيلم في عطلة نهاية الأسبوع الافتتاحية إيرادات وصلت إلى 15 مليونا و142 ألف دولار، ووصل دور العرض المصرية في 9 أكتوبر، و الولايات المتحدة الأمريكية 11 من الشهر الجارى.

وأنقسمت إيرادات الفيلم بين 36 ملايين و 516 ألف دولار في الولايات المتحدة المريكية، و 82 ملايين و 200 ألف دولار من دور العرض حول العالم.

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وتعد افتتاحية الفيلم ضعيفة مقارنة بميزانية الفيلم التي تكلفت 138 مليون دولار أمريكى.

فيلم "Gemini Man" تبدأ أحداثه عندما يجد أحد صفوة القتلة المتسلسلين نفسه مُراقبا ومتتبعا ومستهدفا من شخص آخر غامض، وعند البحث يجد القاتل هنري بروجان أنه يواجه نسخة أخرى من نفسه ولكن أصغر سنا، ويشارك فى بطوله العمل مع النجم العالمى ويل سميث عدد كبير من النجوم العالمين كليف اوين وبينديكت ونج ودوجلاس هودج ورالف براون وغيرهم.

يذكر أن سميث يعمل على فيلم جديد يدعى Brilliance، من بطولة الممثل العالمى ويل سميث، وسيقوم المؤلف أكيفا جولدسمان بكتابة السيناريو، وهو مستوحى من رواية Marcus Sakey.