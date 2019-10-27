شكرا لقرائتكم خبر عن عاشقة الترحال.. ياسمين صبرى فى إطلالة جديدة من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاشقة للسفر دائمة الترحال من بلد إلى بلد، تستمع وتكتشف كل دولة تذهب إليها، حيث تحرص الفنانة ياسمين صبرى، مشاركة جمهورها بصور لها من كل بلد تزورها، ونشرت ياسمين صور جديدة لها أثناء زيارتها لإيطاليا وظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستان به ورود، و نالت الصور على إعجاب العشرات من متابعيها.

وقدمت ياسمين مسلسل "حكايتى" فى شهر رمضان الماضى، وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى





Advertisements







