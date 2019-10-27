شكرا لقرائتكم خبر عن جنيفر لوبيز وخطيبها يتبرعان لمدرسة بالطعام لمدة عام.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الحب ليس وحدة ما يجمع النجمة العالمية جنيفر لوبيز و خطيبها لاعب البيسبول الشهير أليكس رودريجيز ، لكن الثنائي يشاركان في الاعمال الإنسانية .

وكشفت جنيفر لوبيز و رودريجيز عن تبرعهما لأحدي المدارس الموجودة في ولاية تينيسي بالطعام لمدة عام ، و ذلك بعد أن سمعوا كيف تجمع المعلمون هناك لإطعام طالب جائع.

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و بدأت الفكرة بعد أن كشفت معلمة بالمرحلة الابتدائية تدي بروك جوينز علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " فيسبوك " في وقت سابق من هذا الشهر أنها استعانت بمساعدة عدد من زملائها من المعلمين في شراء الطعام لأحد التلاميذ الذين لم يكن لديهم ما يكفيه من الطعام وكان يعتمد على المدرسة للحصول على الإعالة.

وأعلنت جنيفر ذات الـ 50 سنة وخطيبها البالغ من العمر 44 عام أنهما شعرا بحالة من التأثر بعد معرفة تفاصيل الواقعة وأنها قررت التبرع بإمدادات غذائية لمدة عام .