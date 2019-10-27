شكرا لقرائتكم خبر عن نيرمين الفقى تتألق بفستان قصير فى أحدث "فوتو سيشن" لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت الفنانة نيرمين الفقى، لجلسة تصوير جديدة، حيث ظهرت فى قمة الأناقة والدلع، وارتدت نيرمين فستانا قصيرا لونه أسود من تصميم هانى البحيرى، وحازت الصور على إعجاب العشرات من متابعيها، الذين تغزلوا فى جمالها و إطلالاتها.

يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقى، مسلسل "أبو العروسة" الجزء الثانى من تأليف هانى كمال وإخراج كمال منصور، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ورانيا فريد شوقى ومدحت صالح وميدوعادل ومحمود حجازى وولاء الشريف وكارولين عزمى وصفاء الطوخى وأحمد صيام.





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