رانيا ياسين ونرمين الفقي تشاركان في حدوتة جديدة من "نصيبي وقسمتك 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تشارك الفنانة رانيا محمود ياسين، والفنانة نرمين الفقي، في حدوتة جديدة من حواديت الجزء الثالث من مسلسل "نصيبي وقسمتك".

ونشرت "رانيا" عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعهما، وروجت للمسلسل قائلة: "نصيبي وقسمتك 3، قريبا إن شاء الله".

مسلسل "نصيبي وقسمتك 3" حقق نجاحا كبيرا منذ عرضه، بعدد من الحواديت أبرزها "اتفضل في الصالون"، "براد شاي"، "ما تيجي يا مليجي"، "اكدب عليا شوية"، وغيرها.

وحظيت حلقات المسلسل بنسب مشاهدة عالية، وشارك فيها عدد من النجوم، أبرزهم هاني عادل، هنا شيحة، محمد الشرنوبي، محمود حجازي، ميريهان حسين، طارق صبري، عبير صبري، توني ماهر، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.