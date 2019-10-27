فيديو| اليسا تروج لحفلها في باريس ..بهذه الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

روجت الفنانة اللبنانية اليسا لحفلها المقبل، الذي يقام 1 نوفمبر، على مسرح "أولمبيا" في باريس.

ونشرت اليسا مقطع فيديو مجمع من عدة حفلات غنائية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:"أيام قليلة واذهب لباريس".

كما تستعد اليسا لإحياء حفلا غنائيا بمهرجان مدينة كانون المكسيكية، في نوفمبر المقبل.

يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا تحتفل بعيد ميلادها الـ47، اليوم، فهي من مواليد 27 أكتوبر عام 1972.