ياسمين صبري تهنئ إليسا بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ياسمين صبري، الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ47، الموافق اليوم .

وكتبت صبري تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" كل سنة وانتي طيبة إليسا الجميلة، أتمنى تحققي أحلامك هذا العام".

وحرصت الفنانة اليسا أن ترد على تهنئة الفنانة ياسمين صبري " شكرًا يا جميلة، اتمنى لك نفس الشيء".

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يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر عام 1972.

وشاركت النجمة إليسا أمس السبت في المظاهرات اللبنانية، وحملت علم لبنان.