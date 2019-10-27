ياسمين صبري تهنئ إليسا بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
هنأت الفنانة ياسمين صبري، الفنانة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها الـ47، الموافق اليوم .
وكتبت صبري تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر":" كل سنة وانتي طيبة إليسا الجميلة، أتمنى تحققي أحلامك هذا العام".
وحرصت الفنانة اليسا أن ترد على تهنئة الفنانة ياسمين صبري " شكرًا يا جميلة، اتمنى لك نفس الشيء".
يذكر أن النجمة اللبنانية إليسا من مواليد 27 أكتوبر عام 1972.
وشاركت النجمة إليسا أمس السبت في المظاهرات اللبنانية، وحملت علم لبنان.
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