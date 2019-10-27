في دورته الـ12.. "بانوراما الفيلم الأوروبي" يعرض فيلمين لانطونيو بانديراس وجولييت بينوش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنطلق فعاليات الدورة الثانية عشرة من بانوراما الفيلم الأوروبي، في 6 نوفمبر المُقبل وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه، مع مجموعة مختارة من الأفلام التي يلعب بطولتها كبار نجوم العالم، مثل انطونيو بانديراس، بينلوبى كروز كاترين دينوف وجولييت بينوش.

يشارك انطونيو بانديراس وبينلوبي كروز في فيلم "الألم والمجد" إخراج بيدرو المودوفار، الفيلم عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عُرض ضمن البرنامج الرسمي لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي.

ويُعرض فيلم "الحقيقة" بطولة كاترين دينوف وجولييت بينوش، وهو من إخراج كوري إيدا، ويدور الفيلم حول شخصية "فابيان" هي نجمة من نجوم السينما الفرنسية، تستحوذ على قلوب الرجال من معجبيها. في الوقت الذي نشرت فيه مذكراتها، عادت ابنتها "لومير" من نيويورك إلى باريس برفقة زوجها وابنها. تحول لم الشمل بين الأم وابنتها سريعًا إلى مواجهة تُسرد فيها الحقائق، وتتم خلالها تسوية حسابات قديمة، ويتم الاعتراف بقصص الحب ومنابع الضغائن.

Advertisements

"الحقيقة" هو فيلم الافتتاح بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي ٢٠١٩، كما عُرض في إطار البرنامج الرسمي لمهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي ٢٠١٩.

يُشار إلى أن مهرجان بانوراما الفيلم الأوروبي تأسس عام 2004، يعرض أحدث الأفلام الأوروبية الروائية والوثائقية والقصيرة الحائزة على جوائز عالمية، بالإضافة إلى كلاسيكيات ومعالم من السينما الأوروبية، كما يشمل مناقشات ومحاضرات وورش عمل، ويُقام بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع "EUNIC".