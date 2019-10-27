نجل طلعت زكريا يوجه رسالة لوالده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر عمر نجل الفنان الراحل طلعت زكريا صورة تجمعه بوالده، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وطلب منه أن يسامحه.

وعلق على الصورة:" أنا لما قولت يا سند وقفلي أبويا وعند وشال همي وريحني، د أنا باسمك وعلى سيرتك بتباهي وبتعوج، أبوس أيدك وأبوس راسك لو كنت يوم قصرت سامحني يابا سامحني ".

الفنان طلعت زكريا رحل عن عالمنا الثلاثاء 8أكتوبر الجاري، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 59عامًا، ودفن في الإسكندرية، مسقط رأسه.

والفنان الراحل من مواليد29 مارس 1960 بالإسكندرية، وبدأ مشواره الفني في فترة الثمانينيات، وشارك في بطولة عدد من الأفلام من بينها "حاحا وتفاحة وأبوعلي، وسيد العاطفي، والتجربة الدنماركية" وغيرها.