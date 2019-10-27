محمد منير لـ"الخليج 365": "احتفاء مهرجان الموسيقى العربية بي تكريم لكل جيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يبدأ الفنان محمد منير، هذا الأسبوع، بروفات الاستعداد لإحياء حفل افتتاح الدورة الـ28 لمهرجان الموسيقى العربية، المقام يوم 1 نوفمبر المقبل بالمسرح الكبير، بدار الأوبرا، والمقرر أن يشهد أيضا تسلم "منير" درع تكريمه من وزيرة الثقافة ود. مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا.

وفي تصريح خاص لـ"الخليج 365" علق منير على التكريم قائلًا: "أراه تكريمًا لكل جيلي، وما قدمناه للفن، وأتمنى أن نسعد به جميعا، فمثلما سعدت به لنفسي، سعيد جدا لجيلنا وما حققناه في مشوارنا، وأشكر إدارة المهرجان على التكريم، كما أشكر كل من أحبوني وأسعدهم التكريم، وأراه دفعة للأجيال الحالية والمقبلة لتكمل المشوار، وبإذن الله في حفل الافتتاح أسعد بنفسي وبجيلي".

كانت جيهان مرسي، مدير مهرجان الموسيقي العربية، قالت خلال المؤتمر الصحفي الذي كشفت به تفاصيل الدورة، إن محمد منير رمز من رموز مصر وله تاريخ كبير، وكان لا بد أن يكون في المهرجان منذ وقت طويل، ولكن حجم جمهوره الكبير كان العائق، مؤكدة أن رئيس دار الأوبرا الدكتور مجدي صابر قدم العديد من الخطوات لحل تلك المشكلة.

منير طرح مؤخرا عبر فيسبوك، مجموعة فيديوهات لجلسات غنائية، وقدم مقاطع جديدة من أغنية "شيء من بعيد"، ومع الموسيقار هاني شنودة ظهر وهو يغني "غريبة ومش غريبة"، و"يا ليلة عودي تاني"، و"النيل" بمصاحبة فنانة الهارب ياسمين الحربي وعازف العود هشام يونس.