بـ"خصلات شعر".. منة فضالي في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: خضعت الفنانة منة فضالي لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت فضالي في الصور بـ"نيو لوك" جديد، إذ استعانت بخصلات شعر طويل، وارتدت ملابس كاجوال. وشاركت منة في بطولة مسلسل "قيد عائلي" إخراج تامر حمزة، والذي انتهى عرضه مؤخرًا على قناة DMC، كما تشارك حاليًا في بطولة فيلم "ماكو" تأليف أحمد حليم، إخراج محمد هشام الرشيدي، ويشارك في بطولته بسمة، ناهد السباعي، نيقولا معوض، والممثل التركي مراد يلدريم.

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