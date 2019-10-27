بالصور | عمرو عابد في افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواجد الفنان عمرو عابد، مساء أمس السبت، في حفل افتتاح مهرجان أيام قرطاج السينمائية، والذي من المقرر أن يشهد عرض فيلمه "لما بنتولد" ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

"أيام قرطاج السينمائية" المحطة الثانية لفيلم "لما بنتولد"، بعدما شهدت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي العرض العالمي الأول له، كما تم طرحه للجمهور في دور العرض المصرية يوم الأربعاء الماضي.

ويقوم عمرو عابد في "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثاً، ويعيش مع أسرته في نفس المنزل وحلمه أن يستطيع توفير سكن مستقل له ولزوجته، لكن خلال رحلته يأخذ طرق غير مشروعة لتحقيق حلمه.

ويتناول الفيلم قصة ثلاث شخصيات مختلفة، الأول يحاول خلق مسيرته الفنية في الغناء، والثانية امرأة مسيحية حالمة تقع في حب شاب مسلم، بينما الثالث يعمل في مجال التدريب الرياضي. ويشارك الفنان عمرو عابد البطولة كلا من ابتهال الصريطي، أمير عيد، محمد حاتم، سلمى حسن، بسنت شوقي، والفيلم من إخراج تامر عزت وتأليف نادين شمس.