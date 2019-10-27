بالصور| ياسمين صبري وسط الطبيعة في إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة ياسمين صبري صورًا، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من رحلتها لـ"إيطاليا". ظهرت صبري في الصور بفستان "مشجر" وسط الطبيعة، مرتدية نظارة شمس. يذكر أن ياسمين تجري حاليًا جولة عالمية للترويج للعدسات اللاصقة التي تحمل اسمها. جدير بالذكر أن الفنانة ياسمين صبري قدمت العام الماضي، مسلسل "حكايتي" من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج أحمد سمير فرج، وهو أول بطولة مطلقة لها.

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