شهد مسرح جامعة الأميرة، نورة في الرياض إقبال جماهيري كثيف لمشاهدة مسرحية “الذيب في القليب”، والتي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض. وبحسب مؤشرات الشباك الإلكتروني، فقد نفدت مبيعات التذاكر بالكامل إلى تاريخ 9 نوفمبر المقبل. ويتوقع أن تنفذ بقية العروض التي تنتهي بتاريخ 23 نوفمبر في فترة وجيزة، قياساً بحجم الإقبال وبيع التذاكر، وفقًا لموقع “العربية.نت”.
وتجمع المسرحية ثلة من النجوم، ناصر القصبي وعبدالإله السناني وراشد الشمراني وحبيب الحبيب، بمشاركة نخبة من الممثلين مثل: عبدالله المزيني، ريماس منصور، محسن الشمري، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي وزيد السويداء، وهي من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي. الجدير بالذكر أن مسرحية “الذيب في القليب” سيتم عرضها لمدة شهر خلال الفترة (23 أكتوبر _ 23 نوفمبر) بمعدل 4 أيام من كل أسبوع (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت)، ضمن فعاليات موسم الرياض. والمسرحية من إنتاج mbc ودعم الهيئة العامة للترفيه، بمعدل 20 عرضًا في الرياض، ومن المتوقع أن تقوم لاحقاً بجولة داخل السعودية وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: لقطات من مسرحية “الذيب في القليب” من بطولة “القصبي والسناني” وهذه مواعيد العرض ضمن فعاليات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.