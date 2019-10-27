شاهد: لقطات من مسرحية “الذيب في القليب” من بطولة “القصبي والسناني” وهذه مواعيد العرض ضمن فعاليات...

شهد مسرح جامعة الأميرة، نورة في الرياض إقبال جماهيري كثيف لمشاهدة مسرحية “الذيب في القليب”، والتي تُعرض ضمن فعاليات موسم الرياض. وبحسب مؤشرات الشباك الإلكتروني، فقد نفدت مبيعات التذاكر بالكامل إلى تاريخ 9 نوفمبر المقبل. ويتوقع أن تنفذ بقية العروض التي تنتهي بتاريخ 23 نوفمبر في فترة وجيزة، قياساً بحجم الإقبال وبيع التذاكر، وفقًا لموقع “العربية.نت”.

وتجمع المسرحية ثلة من النجوم، ناصر القصبي وعبدالإله السناني وراشد الشمراني وحبيب الحبيب، بمشاركة نخبة من الممثلين مثل: عبدالله المزيني، ريماس منصور، محسن الشمري، عبدالمجيد الرهيدي، علي الحميدي وزيد السويداء، وهي من تأليف خلف الحربي وإخراج الكويتي محمد الحملي. الجدير بالذكر أن مسرحية “الذيب في القليب” سيتم عرضها لمدة شهر خلال الفترة (23 أكتوبر _ 23 نوفمبر) بمعدل 4 أيام من كل أسبوع (الأربعاء والخميس والجمعة والسبت)، ضمن فعاليات موسم الرياض. والمسرحية من إنتاج mbc ودعم الهيئة العامة للترفيه، بمعدل 20 عرضًا في الرياض، ومن المتوقع أن تقوم لاحقاً بجولة داخل السعودية وخارجها.