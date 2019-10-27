“جورج قرداحي” يدلي بتصريح صادم عن “ريهام سعيد”… والأخيرة ترد عليه: انت اتجننت؟ -فيديو

خرجت الإعلامية المصرية، ريهام سعيد، اليوم السبت، للرد على الإعلامي اللبناني، جورج قرداحي، بعدما تحدث عنها بشكل أثار صدمتها.

تصريح جورج قرداحي

وخلال استضافة “قرداحي” في برنامج “في Male”، من تقديم كارلا حداد، قبل أسبوعين، سئل عن رأيه في تصريحات ريهام سعيد المثيرة للجدل عن البدناء وأصحاب الأوزان الزائدة. وكانت إجابة جورج قرداحي في البرنامج: “في مصر يستعملون تعبيرا حلو وهو “تستحق أن تضرب بالجذمة”، مضيفا أن هذه التصريحات لا يصح أن تقال، نظرا لأن هناك العديد من أصحاب الوزن الزائد ممن يعانون من أمراض، وأنها ليست خيارا للبعض.

رد ريهام سعيد

وعبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، جاء رد ريهام سعيد على جورج قرداحي، فقالت في رسالة مصورة لها: “من هذه التي تستحق أن تضرب بالجذمة.. بتتكلم عن مين عن زميلة ليك ولا عن واحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت”. وتابعت: “أعلم أنك كبير في السن، وممكن تكون خرفت، لكن ليس لهذا الدرجة”. وأشارت ريهام سعبد إلى أن جورج قرداحي تحدث بجهل شديد عن مشكلة حقيقية، وأنه عار على اللبنانيين، كما سخرت من برنامجه “من سيربح الميلون”، ونسبت نجاحه للنسخة الأجنبية المأخوذة عنه.