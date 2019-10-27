بدء عرض مسرحية "رحلة سعيدة " بمركز الحرية للإبداع

افتتح البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، مساء أمس في تمام الساعة الثامنة مساءً على خشبة مسرح مركز الحرية للإبداع بالأسكندرية العرض المسرحي "رحلة سعيدة "، العرض من إنتاج شعبة مسرح المواجهة والتجوال

بفرقة المسرح الحديث التابعة للبيت الفني للمسرح.

حضر الافتتاح عدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان أشرف طلبة مدير فرقة المسرح الحديث، الفنان محمد الشراوي المشرف على شعبة مسرح المواجهة والتجوال

وغيرهم من نجوم الفن.

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تدور أحداث المسرحية داخل أتوبيس يقوم برحلة إلى شرم الشيخ ويتعرض المسافرون لأزمة أثناء السفر يحاول كل منهم البحث عن مخرج لها داخل إطار كوميدي اجتماعي.

العرض من بطولة محمد فاروق، إيهاب جابر، رضوي حسن، عادل سعيد، مهند مختار، ومن تأليف محمد الصواف، وإخراج محمد مرسي.