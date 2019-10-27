شاهد.. نانسي عجرم تختار وطنها لبنان

تواصل الفنانة نانسي عجرم دعم الشعب اللبناني، الذي خرج في مظاهرات حاشدة منذ أكثر من أسبوع اعتراضًا علي الأوضاع الاقتصادية الحالية للبلاد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت نانسي عجرم صورة للعلم اللبناني يتوسط حشد كبير من المواطنين الذين يتظاهرون للمطالبة بحقوقهم، وعلَّقت عليها قائلة:"إنّي اخترتك يا وطني".



يذكر أن آلاف اللبنانيين اليوم خرجوا لإقامة سلسلة بشرية

امتدت من شمال لبنان إلى جنوبها، في إطار المظاهرات التي قاموا بها مؤخرًا، حيث بدأ المواطنين في الانتشار بطول الطريق ممسكين بأيدي بعضهم البعض، ويسعون إلى أن تغطي السلسلة مسافة تمتد إلى 170 كم من صور جنوبا إلى طرابلس شمالا.