عبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن فخرها بالسلسلة البشرية التي قام بها آلاف اللبنانيين، في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي قاموا بها منذ أكتر من أسبوع ومازالت مستمرة، وذلك عبر حسابها الرسميبموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشرت نادين عبر حسابها صورة للسلسة البشرية التي تمتد من شمال لبنان إلى جنوبها، وعلقت قائلة: "لبنان تصنع التاريخ.. انضموا إلينا".
جدير بالذكر أن مظاهرات الشعب اللبناني مازالت مستمرة منذ أكثر من أسبوع، ضد فساد الحكومة، وقد لاقت الاحتجاجات دعمًا وتعاطفًا كبيرًا من عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة ماجي بوغصن، نيقولا معوض، الإعلامي نيشان، إليسا، وغيرهم.
كانت هذه تفاصيل خبر نادين لبكي: لبنان تصنع التاريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.