نادين لبكي: لبنان تصنع التاريخ

عبرت المخرجة اللبنانية نادين لبكي عن فخرها بالسلسلة البشرية التي قام بها آلاف اللبنانيين، في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي قاموا بها منذ أكتر من أسبوع ومازالت مستمرة، وذلك عبر حسابها الرسمي

بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".نشرت نادين عبر حسابها صورة للسلسة البشرية التي تمتد من شمال لبنان إلى جنوبها، وعلقت قائلة: "لبنان تصنع التاريخ.. انضموا إلينا".جدير بالذكر أن مظاهرات الشعب اللبناني مازالت مستمرة منذ أكثر من أسبوع، ضد فساد الحكومة، وقد لاقت الاحتجاجات دعمًا وتعاطفًا كبيرًا من عدد كبير من نجوم الفن والإعلام أبرزهم الفنانة ماجي بوغصن، نيقولا معوض، الإعلامي نيشان، إليسا، وغيرهم.