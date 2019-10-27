شاهد.. بريانكا تشوبرا تحتفل مع زوجها بعيد ديوالي الهندي

احتفلت الفنانة الهندية بريانكا تشوبرا بالعيد الهندي الشهير "ديوالي"، برفقة زوجها النجم الأمريكي نيك جوناس، في مدينة كابو سان لوكاس بالمكسيك، بالإضافة لعدد من أصدقاء الثنائي.



نشرت بريانكا صورًا من الاحتفال، حيث حرصت علي الظهور بالزي الهندي التقليد "الساري"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "عيد ديوالي سعيد للجميع".



جدير بالذكر أن اليوم الأحد 27 أكتوبرن يوافق عيد "ديوالي" الهندي، و هو عيد ديني للطوائف الهندوسية والسيخ يحتفل به في فصل الخريف ومعناه عيد الأنوار.

الثنائي.نشرت بريانكا صورًا من الاحتفال، حيث حرصت علي الظهور بالزي الهندي التقليد "الساري"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "عيد ديوالي سعيد للجميع".جدير بالذكر أن اليوم الأحد 27 أكتوبرن يوافق عيد "ديوالي" الهندي، و هو عيد ديني للطوائف الهندوسية والسيخ يحتفل به في فصل الخريف ومعناه عيد الأنوار.

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