طرحت شركتا "عالم الفن ومزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، اليوم الأحد، أغنية "الفترة اللى فاتت" للنجم هشام عباس.
يشار إلى أن "الفترة اللي فاتت" أحدث أعماله الغنائية، وهى أغنيته السابعة منألبومه الغنائي الجديد، الذى يحمل عنوان "عامل ضجة"، والمقرر طرحه فى الأسواق خلال أيام.
أغنية "الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيعهانى ربيع.
يقول مطلع أغنية "الفترة اللى فاتت":
الفتره اللى فاتت.. فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة
طول الفترة اللى فاتت.. فى حياتى كانت الدنيا بايظة ومتقفلة
أسيبك إيه مين بس اللى قالك.. لا يا حبيبى شكله شيطان دخلك
روح اسأل قلبك يدلك.. مش حتلاقى مشكلة
كانت هذه تفاصيل خبر طرح أغنية "الفترة اللي فاتت" للمطرب هشام عباس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.