طرح أغنية "الفترة اللي فاتت" للمطرب هشام عباس

طرحت شركتا "عالم الفن ومزيكا" على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية، اليوم الأحد، أغنية "الفترة اللى فاتت" للنجم هشام عباس.

يشار إلى أن "الفترة اللي فاتت" أحدث أعماله الغنائية، وهى أغنيته السابعة من

ألبومه الغنائي الجديد، الذى يحمل عنوان "عامل ضجة"، والمقرر طرحه فى الأسواق خلال أيام.

أغنية "الفترة اللى فاتت" كلمات شادى نور، ألحان بلال سرور، توزيع

هانى ربيع.

يقول مطلع أغنية "الفترة اللى فاتت":

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الفتره اللى فاتت.. فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة

طول الفترة اللى فاتت.. فى حياتى كانت الدنيا بايظة ومتقفلة

أسيبك إيه مين بس اللى قالك.. لا يا حبيبى شكله شيطان دخلك

روح اسأل قلبك يدلك.. مش حتلاقى مشكلة