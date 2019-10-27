حازم إيهاب يكشف لـ "الـوفـد" صعوبات عرض "سكة سفر"

كشف الفنان حازم إيهاب، عن الصعوبات التي واجهته أثناء عرض مسرحية "سكة سفر"، الذي انتهى عرضها أمس على خشبة مسرح الهوسابير بوسط البلد.
وأكد "إيهاب" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن المسرح بأكملهصعب فهناك صعوبات في الحركة والصوت وذلك نظرًا لأن المسرح مختلف تمامًا عن السينما والتلفزيون، لافتًا إلى أنه متأثر حتى الآن بشكل كبير بتصوير كاميرات التلفزيون.
وعن رهبة أول يوم عرض "سكة سفر" والوقوف على خشبة المسرح مجددًا في الحقيقة كانت هناك رهبة وتوتر كبير كما أن حدث العديد من الأخطاء كنا لانفضل حدوثها ولكن هذا شيء طبيعي في أول ليلة عرض ومع الوقت يتم مفاداة تلك السقطات والأخطاء.
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