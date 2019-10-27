شاهد.. مجدي الهواري: أحمد زكي عزم كلاب الشوارع علي كباب وكفتة

استعرض المخرج مجدي الهواري جانبًا إنسانيًا مؤثرُا من حياة الفنان الراحل أحمد زكي، من خلال موقفًا له مع إحدي الكلاب الضالة وكيف تعامل معه برفق ورحمة لا نجدها كثيرًا، حيث طلب له خصيصًا من نفس الطعام الذي كان يتناوله علي حسابه الخاص.

كتب الهواري عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام": "صباح الخير عليكم.. عايز اكلمكم النهارده عن هذا البطل.. الفتي الأسمر احمد زكي رحمة الله عليه.. إبراهيم نصر بيحكي وبيقول كنت قاعد مستني أحمد زكي في مكان ما بسيط كده بشرب شاي.. جه في ميعاده ولقيته بيقولي هروح أستلم جايزتي عن فيلم أنا لا أكذب ولكني أتجمل في السريع كده وارجع بسرعة خليك قاعد".

وتابع: "بيقول راح وجه متأخرش وراجع بتاكسي ومطلع إيده من التاكسي وعمال يقولي الجايزة اهي .. وكأنه بيقولي هي دي بقى البتاعة اللي الكل بيجري عليها ..

هو ماكنش بيهمه الجوايز لدرجة إنه نسي شهادة التقدير في التاكسي والسواق قعد يقوله الورقة يا أستاذ نسيت الورقة.. المهم قالي أنا جعان تعالى أنا عازمك على كباب وكفتة ولأنه كان راجل بسيط جدا رحنا لمحل كده هو كان بيحبه كانت قعدته على الرصيف.. بدأ يتحطلنا الأكل وعلى ريحة الأكل إتجمع كلاب الشارع.. كلب ورا كلب ورا كلب.. أول ما صاحب المحل شاف المنظر جري ناحية الكلاب ومسك كلب وقعد يضرب فيه برجله .. أحمد زكي قام وراح حايشه ومنعه ومزعقله وقاله إنت بتضربه ليه .. جعان يا أخي ذنبه إيه .. إرحم يا أخي .. وراح قايله خش هاتله كيلو كباب وكفتة واعمله هنا على الرصيف سرفيس كامل وشوكة وسكينة وسلطات وكل حاجة كإنك بتنزل لزبون".

استطرد: "بيقول وفعلا الراجل دخل وجاب الكباب والكفتة .. وفرش للكلب على الأرض ..وكل شوية أحمد زكي ينده عليه ويقوله هاتله سلطة .. هاتله مخلل .. هاتله عيش .. وكأنه عاوز يبسطه وينسيه تعب الضرب والأهانة.. بيقول الغريب إن الكلب كان بياكل وهو خايف وعمال يبص وراه .. لانه اتعود ان مفيش لقمة بتيجي سالكة كده .. راح أحمد زكي باصصلي وقايلي : شوف خايف ازاي حتى والأكل جايله مخصوص مش سرقة .. صعب انك تخلي حد يطمن بعد ما عاش طول حياته في خطر .. اللي بينكسر مننا وبيتخان مبيصدقش ان ممكن حد يحافظ عليه تاني .. وبيعيش حياته بيتلفت وراه كده .. لو الناس تعرف الأذى اللي بتسببه للحيوانات والبشر هيعرفوا انه مبيتنسيش مهما طال الزمن وهنعيش مروشيين بسببهم".



وفي النهاية كتب مجدي الهواري: "احمد زكي بيحكي عن الخوف والرعب والإرهاب النفسي اللي ممكن تعمله الناس في الحيوانات وفي بعضها الضرب والإهانة والمهانة والترهيب والتعذيب الله عليك يافخر المهنة والبشرية.. نهاركم جميل".

