مبتكر غريندايزر يكشف لـ”عرب نيوز اليابان” العمل على نسخة سينمائية من المسلسل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 27 أكتوبر 2019 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

هلا طاشكندي – طوكيو : نور نقلي – الرياض

أثار غو ناغاي، مؤلّف المانغاكا الياباني الشهير والمبدع الذي ابتكر أشهر شخصيات الأنمي، فكرة تصوير فيلم روائي طويل للرجل الآلي الخارق المفضل لدى الجميع “غريندايزر”.

وأكد ناغاي لـ “عرب نيوز اليابان” في مقابلة حصرية عقدت في الاستديو الخاص به في طوكيو، أنّ لديه خطط للعمل على فيلم سينمائي طويل لـ”غريندايزر” على غرار فيلم “مازينجر زي – انفينتي”، الذي أخرج للسينما العام الماضي.

ولمسلسل “غريندايز” الكارتوني الذي أبصر النور عام 1975، تاريخٌ حافلٌ طويلٌ في المنطقة، إذ تركت النسخة المدبلجة منه أثر عميق على الثقافة الشعبية في الشرق الأوسط. حقق المسلسل نجاحاً فورياً في العالم العربي ولا يزال يعدّ واحداً من أهم مسلسلات الأنمي التي كان لها وقع كبير على المشاهدين المحليين.

تمّ إنتاج الحلقة الأخيرة من “غريندايزر” عام 1977، ومنذ ذاك الوقت والجماهير تطالب بتصوير فيلم طويل له. تم إصدار طبعة جديدة ثلاثية الأبعاد من فيلم “مازينجر”، “مازنجر زي: إنفينيتي” عام 2017، ويتوقع العديدون أن المسلسل التالي الذي سيتم تصوير نسخة جديدة عنه هو “غريندايزر.”

أضاف ناغاي: “أنا أتحدث مع شركات الرسوم المتحركة لإنتاج الفيلم، ولكن ما من شيء نهائي حتّى الآن، إلّا أنني أؤمن بأننا سنستطيع إتمامه”.

وشرح ناغاي أنّ تحقيق خططه قد يستغرق أعوام عدّة، إلّا أنّ العديد من المعجبين يتوقّعون أن يكون إصدار الفيلم وشيكًا، أي بالتزامن مع الذكرى الخامسة والأربعين لإطلاق “غرندايزر” والتي تصادف العام المقبل.

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وأضاف ناغاي أنّ الفيلم قد يخلق فرصة لتقديم المسلسل إلى مجموعة معجبين جدد بالاضاف{ إلى عشاقه الذين شاهدوه في الثمانينات وقال: “كان نصف جمهور فيلم “مازنجر زي: إنفينيتي” يتألّف من محبّي “مازنجر” القديم، أمّا النصف الآخر فكان من الجيل الجديد. من المحتمل أن يكون المعجبون القديمون قد شاهدوا الفيلم وشعروا بالحنين إلى الماضي، وربما فوجئ الجيل الجديد بمشاهدة فيلم يتضمّن أكشن روبوتيّ مكثّف.”

من جهة ثانية، التقت “عرب نيوز” اليابان على هامش منتدى “جوي” للترفيه الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض بالفنان اللبناني جهاد الأطرش، وهو الذي اشتهر بأداءه الصوتي لشخصية دايسكي/دوق فليد في المسلسل.

وقد أبدى الأطرش حماسة كبيرة للعودة الى الاستديو حيث قال: “سمعت الاشاعات عن فيلم غريندايزر، لا يزال الأمر مجرد كلام حاليا ولكنني مهتم بالطبع بتسجيل صوت دوق فليد بالعربية من جديد”.