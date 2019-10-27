كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - نشرت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية نصائح بعض الأطباء حول عدم استخدام الهاتف المحمول في الظلام والأضرار التي قد يتسبب بها ذلك .
حيث كشف الأطباء أن استخدام الهاتف في الظلام من الممكن أن يتسبب في حدوث جلطة في العين والتي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر إذا لم يتم علاجها على الفور .
وتأتي تلك التحذيرات بعد أن أصيب رجل في الصين يدعى ” وانغ ” بالعمى المؤقت منذ إسبوع تقريبا نتيجة استخدام هاتفه في الفراش بالظلام لوقت طويل .
وعنمدا انتقل وانغ إلى المستشفى تم تشخيص حالته من جانب الأطباء بإنه أصيب بانسداد الشريان المركزي في شبكية العين المعروف باسم ” جلطة العين ” .. والذي ينتج من انسداد الشرايين التي تحمل الأكسجين إلى شبكية العين التي ترسل الإشارات البصرية إلى الدماغ .
مؤكدين أن عمى وانغ المؤقت نتج عن الإفراط باستخدام الهاتف بالظلام وهو مستلق بالفراش مما أدى إلى الضغط المفرط على عينيه .
وحذر الأطباء بأن خطر ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بعمى دائم وأن هذه الحالة تصيب حوالي 20 شابّا كل شهر ومعدلات إصابة الأصغر سنا في تزايد مستمر .
كانت هذه تفاصيل خبر نصيحة طبية .. استخدام هاتفك في الظلام قد يفقدك البصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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