حرب كلامية بين جورج قرداحي وريهام سعيد تبدأ ب ” تستاهل الضرب بالجزمة ” وتنتهي ب ” المسامح كريم “

كتب امير فتحي في الأحد 27 أكتوبر 2019 03:57 مساءً - شهدت الأيام القليلة الماضية حربا كلامية بين كلا من الإعلامي اللبناني ” جورج قرداحي ” والإعلامية المصرية ” ريهام سعيد ” عقب التصريحات التي أدلى بها جورج قرداحي بخصوص أزمة ريهام سعيد بإساءتها للبدينات ومرضى السمنة والتي تسببت في إيقافها عن العمل .

حيث حل جورج قرداحي ضيفا مع الإعلامية ” كارلا حداد ” منذ إسبوعين في برنامجها على إحدى القنوات التليفزيونية في لبنان وبسؤاله عن رأيه فيما قالته ريهام سعيد عن أصحاب الوزن الزائد بإنهم يستحقوا الموت ويشكلون عبئا على أهاليهم والدولة .

فاجئ جورج الجميع برده حيث قال أن ريهام سعيد ” تستحق ضرب الجزمة ” مثلما يقولون في مصر وأن كلامها مستفز وقليل الأدب .

وأضاف : ” أي إنسان ملوش إنه يتدخل في شؤون الآخرين سواء سمين أو نحيف .. كلامها كان مستفزا وقليل الأدب ومنافيا للأخلاق والآداب الاجتماعية ومنافيا للإحساس الإنساني ” .

وعلى الجانب الآخر خرجت ريهام سعيد للرد والدفاع عن نفسها وشنت هجوما حادا على جورج قرداحي من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” .

فقالت : ” اتصدمت بسبب التصريحات مين دي اللي تستحق تاخد بالجزمة .. أنت بتتكلم عن زميلة وواحدة ست محترمة عندها بيت وأولاد وأهل ولا أنت اتجننت .. بغض النظر عن الصبغة البرتقالي اللي أنت عاملها وعارفة إنك كبير في السن وممكن تكون خرفت بس مش للدرجة دي ” .

وتابعت : ” عايزة أعلمك إنه بالرغم من كبر سنك وشعرك الأبيض اللي مبقاش أبيض إن الأدب والذوق والأخلاق صعبين وقلة الأدب سهلة وممكن أرد عليك وأهزأك وأخليك تعيط سواء في مصر ولا لبنان وأخليك مش عارف تمشي في الشارع ومحدش يشفعلك .. بس يمكن اللي يشفعلك لبنان اللي أنت عار عليهم لأن لبنان شعب ذوق وأخلاقه عالية وبلدي التاني وعمر ما حد قاللي كلمة ضايقتني فيها ” .

وأضافت : ” أنت متعلمتش حاجة ليها لازمة لما تيجي تعمل برنامج توزع فيه فلوس وكل وظيفتك إنك تسأل أسئلة في برنامج جايب شهرته من برا أصلا واسئلته مكتوبالك جاهزة إنت عملت ايه وياريتك حتى كملت وتعمل برنامج تاني هاقول إيه مش هشتم في البرامج ” .

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واختتمت ريهام سعيد حديثها قائلة : ” أنا عندي جمهور طويل عريض معندكش ربعه .. إنت طلعت فاضي مفيش رجولة .. هل هي دي تربيتك هل أهلك ربوك على كده .. إنت كده مثال لأولادك وأحفادك تقول واحدة ست تستاهل تاخد بالجزمة أنت كده محترم نفسك مفيش أسهل من قلة الأدب خسارة إنك وصلت للسن ده ومعرفتش لسه تبقى راجل ” .

ولم ينتهي الجدال عند هذا الحد حيث علق جورج قرداحي بعد ذلك بإنه لم يقصد الإهانة في حق الزميلة ريهام سعيد ولا سبق له أن أهان أحدا من زملائه في المهنة وأن هناك سوء تفاهم حدث .

وعن استخدامه لكلمة ” الجزمة ” فقال إنها كانت على سبيل المزاح لأن هذا التعبير يستخدم في مصر كثيرا ويسعمه من أصدقائه المصريين ولم يقصد بها جرح ريهام سعيد .

وقال جورج قرداحي : ” يمكن اتسرعت لأن المقطع أثار استيائي لأنه يتحدث عن البدينات بشكل مهين وكانت ردة فعلي أنه لا يجب أن تتحدث عنهم بهذا الشكل ” .. مشيرا إلى أنه لم يقصد إهانتها من كلامه ولا يستدعي الأمر كل هذا الغضب من جهتها .

وأضاف : ” لن أتدخل بينك وبين البدينات وحقك عليّ ، والمسامح كريم ” .