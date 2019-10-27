تعليق حنان مطاوع على تكريمها في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
عبرت الفنانة المصرية حنان مطاوع، عن سعادتها بتكريمها بشهادة تقدير، في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي في دورته الثانية عن دورها في فيلم “يوم وليلة”.
حنان مطاوع، علقت على تكريمها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، قائلة: “ألف حمد وشكر لله، شهاده تقدير خاصة من مهرجان الدار البيضاء عن فيلم يوم وليلة”.
كما حصل الفنان أحمد الفيشاوي على جائزة أحسن ممثل عن دوره في نفس الفيلم “يوم وليلة”، وذلك في ختام فعاليات الدورة الثانية من المهرجان، الذي شارك فيه الفيلم ممثلا للسينما المصرية.
يشارك في بطولة فيلم “يوم وليلة” كل من خالد النبوي، وأحمد الفيشاوي، ودرة، وحنان مطاوع، وخالد سرحان، ومحمد عادل، ومحمود أوتاكا، وسامي مغاوري، وشادي جمال أسعد، وحمزة العيلي، ومحمد جمعة، ومجدي عبيد، وجيهان أنور، وهو من تأليف يحيى فكري، وإخراج أيمن مكرم، ومن إنتاج شركة المرايا للإنتاج الثقافي وشركة الريماس للإنتاج الفني، إشراف عام ريمون رمسيس ومشرف على الإنتاج عبدالله منصور ولاين برديوسر فدوى رفيق.
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