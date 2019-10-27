المناوشات تعود بين راغب علامة وأحلام في The Voice.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت حلقة المواجهة من برنامج The Voice، مواجهة قوية بين المتسابقة أمل الشريف، وفهد مفتخر، من فريق الفنان المصري محمد حماقي.

وعبرت الفنانة أحلام، عن سعادتها بصوت المتسابقة أمل الشريف، والتي وصفتها بأنها قطعة “كيك”، ليرد عليها الفنان راغب علامة، بقوله: “اوعي تأكليها”، وسط ضحك اللجنة، ولكن أحلام لم ترد على راغب واكتفت بالنظر له وهي تواصل كلامها.

واختار الفنان محمد حماقي، المتسابق فهد مفتخر، والذي وصفه بأنه يمتلك خاصية عن أمل الشريف، ولم يفصح عنها بعد وهو ما أكدته اللجنة وهي أن صوته بالعربي أقوى من الإنجليزية.

وحفاظًًا على عدم خروج المتسابقة أمل الشريف، من البرنامج قامت الفنانة المغربية سميرة سعيد، باختطافها لتكون في محل انتظار إلى حين انتهاء حلقات المواجهة في البرنامج.

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وشهدت الحلقة الأولى من المواجهة، اختطاف 3 متسابقين، وبدأت الفنانة الإماراتية أحلام، مرحلة الخطف، وذلك بعد اختطافها المتسابقة رباب ناجد، من فريق الفنانة المغربية سميرة سعيد وأنقذتها من مغادرة البرنامج، لتبقى رباب على كرسي أحلام في غرفة الانتظار، ولكنها إلى الآن ليست في مأمن إذا ما قامت أحلام باختطاف غيرها.

الفنان اللبناني راغب علامة، استخدام خاصية الخطف هو الأخر لينقذ المتسابقة المصرية أسماء الشريف، من فريق الفنان محمد حماقي، ويمنعها من مغادرة البرنامج.، لتضم إلى كراسي الانتظار هي الأخرى، وتلحق برباب.

كما كان للفنانة المغربية سميرة سعيد، فرصة للخطف هي الأخرى بعد اختيارها المتسابقة أمل الشريف، من فريق الفنان محمد حماقي، لتبقى على كراسي الانتظار هي الأخرى إلى جوار رباب ناجد، وأسماء الشريف.