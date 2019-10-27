داليا مصطفى تدعوا النجوم للتبرع للمصور محمود عاشور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دعت الفنانة المصرية داليا مصطفى، نجوم الفن ومتابعيها بالتبرع للمصور الفوتوغرافي محمود عاشور، بعد الأزمة الصحية الشديدة التي تعرض لها ودخل على أثرها للمستشفى.
وقالت داليا مصطفى، في منشور عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “صديقي المصور المبدع محمود عاشور، في العناية المركزة ب من 14 يوم في مستشفي عين شمس التخصصي ومحتاج تكاتفكم اللهم أشفيه وعافيه”.
وأضافت: “طيب ده واحد من أصدقائنا.. في لحظة.. حياته إتبدلت و معندهوش تأمين ولا نقابة ولاحساب يغطي تكاليف علاجه ولامصاريف المستشفى.. وجلسات العلاج بس بـ ١٨٠ ألف جنيه..غير المصاريف اليومية للمستشفى.. أغلب اللي هيشوفوا الكلام ده عارفين هو مين”.
وتابعت: “أبسط حقوقه علينا أن كل شخص محمود وقف معاه و كل ممثل أو ممثلة أتصوروا عنده و كل الفئات في الميديا اللي إتعامل معاهم و جاملهم كتير في تكاليف الشغل”.
واستطردت: “إننا كلنا نساعد باللي نقدر عليه حتى لو شيرنا للموضوع ده لإن لسه في ناس كتير بيحبوا عمل الخير ممكن يشوفوا الكلام ده و يساعدوا و كفاية نفكر لحظة إننا ممكن نكون مكانه و ساعتها هنحتاج للي يقف جنبنا، يارب إشفيه و عافيه و يسرله، أعمل الخير”.
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