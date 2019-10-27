أحمد حلمي يكشف: منى زكي مصابة بهذه الفوبيا

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كشف الفنان المصري أحمد حلمي سرا عن زوجته الفنانة منى زكي يتعلق بعلاقتها بأبنائهما.

حلمي أكد أن منى تعاني من “فوبيا الأمومة”، حيث قال: “منى عندها أمومة لدرجة الفوبيا، مخلصة في أمومتها بشكل لا تتصوره أم، وده من زمان من أيام لي لي، نبقى لابسين ومتشيكين ورايحين فرح، على آخر الشارع الاقيها بتعيط وعايزة ترجع علشان سايبة لي لي مع أنها بتكون نايمة ومعاها حد”.

وأضاف، في مداخلة هاتفية في برنامج “أسرار النجوم” تقديم إنجي علي: “الولاد مابقوش يسمعوا كلامها لأنهم عارفين أنها الحنية كلها فمش بتزعق ومش هتعملهم حاجة، وبتحرص كل يوم أنها تنيمهم بنفسها بليل، مهما كانت فين ترجع من آخر الدنيا علشان تنيم العيال”.

الإعلامية إنجي علي أكدت على كلام حلمي، بقولها: “انهاردة قالتلي هتأخر عليكي شوية علشان هنيم العيال”، فقال حلمي: “شوفتي أخرت الهواء علشان تنيم العيال”.

حلمي تحدث عن منى كزوجة أيضا، قائلا: “منى زوجة عظيمة، مستحملاني كتير وصبرت عليا كتير وأنا بقولها ده قدام كل الناس على الهواء وهي حاجة بالنسبة لي كبيرة جدا ربنا يخليهالي وأفضل طول الوقت أحاول أعمل معاها ربع اللي بتعمله معايا”، لترد منى مازحة: “أنت تستاهل يا حلمي بيه”، مؤكدة أنها تتعامل معه كأنه واحد من أبنائها.

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الفنان المصري أكد أن منى تدعمه كثيرا في عمله، وأنها كانت السبب في عمله لثلاثة أفلام من أهم أفلامه وهم “سهر الليالي، وآسف على الإزعاج، وعسل أسود”.

وأضاف أنه كان متردد في الموافقة على “سهر الليالي، وآسف على الإزعاج” لأنها أعمال غير كوميدية، لكن منى شجعته على الموافقة وقالت له طالما الدور جيد لا ترفض أنت ممثل قوي.

وتابع في فيلم “عسل أسود” عملت معه طريقة مختلفة، حيث قررت أن ترمي له قنبلة كي يجتهد أكثر في هذا الفيلم لأنه صعب، فقالت له في البداية أنه لا يصلح لهذا الدور وإذا كان مصمم أن يلعبه فعليه أن يتدرب كثيرا حتى يظهر أنه بالفعل عاش في أمريكا 20 سنة، وعليه أن يفكر بالأمريكاني حتى وإن كان سيقول الجمل باللغة العربية.

وأضاف أنها أخبرته أنها تعرف شخص عاش في أمريكا 18 عام، وجعلته يجلس معه ليعرف طريقة نطقه وكيفية تعامله، كما نصحته بالظهور بشعر طويل في الفيلم حتى يقترب شكلا من الشخصية، كما أنها ذهبت معه في الدوبلاج لتصحيح كلمات الإنجليزية التي كان ينطقها بطريقة غير صحيحة.