بكاء نورهان المرشدي في كواليس The Voice يجعل أحلام تتخذ هذا القرار.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

شاركت المتسابقة المصرية نورهان المرشدي، في البروفات التي خضعت لها برفقة المتسابق المصري السيد رزق، أمام الفنانة الإماراتية أحلام، وذلك قبل مرحلة المواجهة في برنامج The Voice.

أحلام، قالت لها خلال الكواليس: “من أول ما دخلت وأنا ملاحظة إنك حزينة، ماتزعليش انتي لسا صغيرة وتقدري تكملي”، ونادتها وقامت باحتضانها لتخبرها بأنها لن تتخلى عنها وانها ستشارك في مرحلة المواجهة من البرنامج.

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واختارت نورهان، الفنانة أحلام، في مرحلة الصوت وبس، لتكون ضمن فريقها رغم التفاف الفنان اللبناني راغب علامة لها هو الأخر.

وتعرضت والدة المتسابقة نورهان المرشدي، لعدد من الانتقادات بسبب رد فعلها بعد التفات الفنانة أحلام، إلى ابنتها خلال مرحلة الصوت وبس، الأمر الذي دعا نورهان للخروج عن صمتها والرد على منتقدي والدلتها برسالة قوية عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، مؤكدة أن والدتها ساندتها كثيرًا حتى تصل لهذا المشوار، وأنها حذائها فوق رأسها، كما عدت ووصفت منتقديها باعداء النجاح.

يذكر أن الحلقة الأولى من المواجهة شهدت استغناء أحلام عن 3 متسابقين من فريقها قبل بدء مرحلة وهم أحمد رجب، ومحمد منصوري، والسيد رزق.