بعد الحكم بحبسه.. أحمد الفيشاوي يتصالح مع طليقته

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قرر الفنان المصري أحمد الفيشاوي إنهاء أزمته مع طليقته هند الحناوي، والدة ابنته “لينا”، حيث اتفق معها على دفع النفقة المتأخرة عليه.
يوسف فايز محامي أحمد الفيشاوي، أكد أن موكله توصل لاتفاق نهائي مع طليقته هند الحناوي، لإنهاء قضية نفقة ابنته التي بسببها صدر حكم نهائي بحبسه.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الفنان المصري اتفق مع طليقته على دفع المبلغ المستحق مليون و50 ألف جنيه مقابل دراسة ابنته في لندن على 3 دفعات.
وأكد أن الفيشاوي سدد أول دفعة وهي مبلغ 250 ألف جنيه بوضعه في حساب جار خاص بابنته في إنجلترا، مما ألغى حكم الحبس الصادر ضده، لافتا إلى أن باقي المبلغ المقدر بـ 800 ألف جنيه، سوف يتم سداده خلال 6 أشهر، حيث سيتم دفع 400 ألف جنيه كل 3 أشهر.
وعن سبب امتناع الفنان المصري عن دفع نفقة ابنته في البداية، قال المحامي إن الفيشاوي امتنع في البداية لهروب طليقته بابنته إلى الخارج، ولكنه تراجع عن موقفه بعد صدور حكم واجب النفاذ ضده، كما أنه يرغب في التفرغ لأعماله الفنية المقبلة.
وكانت محكمة الأسرة قد قضت بحبس الفنان المصري أحمد الفيشاوي لمدة شهر لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته لينا من المهندسة هند الحناوي.
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