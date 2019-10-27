راغب علامة ينقذ متسابقة مصرية من مغادرة برنامج The Voice

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قدمت المتسابقة أسماء الشريف،من فريق الفنان المصري محمد حماقي، أغنية “وحشتني”، للفنانة سعاد محمد، مع كل من حفيظة فالكو، وآمال سكاك، في الحلقة الأولى من المواجهة، في برنامج .The Voice

محمد حماقي، اختار المتسابقة حفيظة فالكو، للانتقال للعروض المباشرة، وعبر عن حزنه الكبير للتفريط في الموهبتين الأخرتين، مطالبًا أعضاء اللجنة بخطف إحداهما.

وقرر الفنان راغب علامة، أن يخطف المتسابقة المصرية أسماء الشريف، وينقذها من مغادرة البرنامج، لتبقى أسماء الشريف، على كرسي الانتظار، وفي حال قام راغب علامة بخطف أحد آخر غيرها فإن مكانها يكون في خطر إذ أنه يكون مجبرًا على اختيار واحد منهما، لأن كل مدرب له حق خطف متسابق واحد فقط.

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وأسماء الشريف، هي أول متسابقة مصرية من الصعيد تشارك في البرنامج، وكشفت في الحلقات الأولى من مرحلة الصوت وبس، أنها خاضت تحديات وصعوبات كثيرة من أجل المشاركة في البرنامج، وأن والدها كان أكبر داعم وتعرض للكثير من الضغوطات بسببها ولكنه ما زال يساندها ويدعمها بحضوره معها للبرنامج.

وكانت حلقة المواجهة، قد شهدت خروج عدد كبير من المتسابقين، إما عن طريق التصفية من قبل المدربين حيث استغنى كل مدرب عن خمسة متسابقين أو عن طريق المغادرة بعد المواجهة.