هل قصد زوج كارمن سليمان الإعلان عن حملها بهذه الصورة؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية كارمن سليمان جمهورها بصورة حديثة لها جمعتها بزوجها الملحن مصطفى جاد.

كارمن ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وهي تقف إلى جوار زوجها، الذي قام بوضع يده على بطنها، وهو ما أثار تكهنات جمهورها حول حملها في طفلها الثاني.

جمهور الفنانة المصرية انهالوا عليها بتعليقات التهنئة والمباركة، إلا أن كارمن لم تؤكد أو تنفي صحة هذا الخبر.

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يٌذكر أن الفنانة المصرية كارمن سليمان تزوجت من مصطفى جاد في شهر إبريل عام 2017، وذلك بعد قصة حب بينهما، وأنجبت منه ابنهما الأول زين، في يناير 2018.

وكانت الفنانة المصرية كارمن سليمان قد تلقت تهنئة خاصة من زوجها الملحن مصطفى جاد، في بداية شهر أكتوبر الجاري، بمناسبة عيد ميلادها.

مصطفى جاد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، صورة لزوجته، وكتب معلقا: «النهاردة عيد ميلاد حب عمري ست البنات كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى الكائنات».

كارمن ردت على معايدة زوجها بكلمات رقيقة قالت له: «يا عمري انت ربنا يحفظنا لبعض ويبعد عننا كل حاجة وحشة»، وتلقت الفنانة الشابة التهاني من قبل جمهوها بمناسبة الاحتفال بعيد ميلادها متمنيين لها السعادة الزوجية.