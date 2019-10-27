الموت يفجع طارق صبري بوفاة عمته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365 فجع الفنان المصري طارق صبري بوفاة عمته، وأعلن هذا الخبرالحزين، على حسابه الخاص على موقع “الفيس بوك”. الفنان المصري نعى عمته، بقوله: “البقاء والدوام لله.. عمتي الحبيبة أمينة عوض الله فى ذمة الله.. العزاء يوم الأحد ١٠/٢٧ عقب صلاة المغرب بدار مناسبات مسجد النصر بالمنصورة”. Advertisements عدد كبير من متابعي طارق صبري أمطروه بتعليقات التعازي والمواساة، ودعوا للفقيدة بالرحمة والمغفرة. يٌذكر أن آخر أعمال الفنان طارق صبري مسلسل «البيت الكبير»، والذي صور منه جزأين، وسيتم عرض الجزء الثالث قريبا. مسلسل “البيت الكبير” دراما صعيدية تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة، ويشارك في بطولته مجدي كامل وسوسن بدر وأحمد بدير، ولوسي ولقاء سويدان، وشريف باهر، وداليا مصطفى، ودنيا المصري، وريم بوشناق وغيرهم، وهو من إنتاج ممدوح شاهين، ومن تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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