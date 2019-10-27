حارس شباب الأهلي: منتخب الإمارات يحتاج إلى الخبرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ماجد ناصر، حارس مرمى فريق شباب الأهلي الإماراتي، أن منتخب الإمارات يحتاج إلى عناصر الخبرة بجانب اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة.
وأضاف في تصريحات لـ"العين الرياضية": "من الضروري أن يكون هناك العديد من اللاعبين في صفوف الفريق، مثل عبدالعزيز هيكل وحبيب الفردان، وكذلك إسماعيل مطر وغيرهم".
وتابع: "ما يحدث من فلسفة في الوقت الحالي بالنسبة للمنتخب الوطني تؤثر عليه بالسلب"، مؤكداً أن "الأبيض" الآن في وضع حرج.
وتحدث ناصر عن عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الجزيرة، قائلاً: "مستواه غير حقيقي، ولا يستطيع إمساك الكرة مع بعض اللاعبين، إضافة إلى أن علي مبخوت يحارب بنفسه".
وأضاف أنه لا يعرف سبب ابتعاده عن قائمة منتخب الإمارات لكنه في النهاية يرحب بقرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.
وأضاف: "أصاب بعض اللاعبين الإحباط بسبب عدم القدرة على التسجيل، لكننا سنعمل على تدارك الأخطاء في الفترة المقبلة".
وأتم: :"حكم اللقاء اتخذ العديد من القرارت ولا أعرف إن كانت صحيحة أم لا ولكن في النهاية هي قراره".
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