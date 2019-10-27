حارس شباب الأهلي: منتخب الإمارات يحتاج إلى الخبرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد ماجد ناصر، حارس مرمى فريق شباب الأهلي الإماراتي، أن منتخب الإمارات يحتاج إلى عناصر الخبرة بجانب اللاعبين الجدد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـ"العين الرياضية": "من الضروري أن يكون هناك العديد من اللاعبين في صفوف الفريق، مثل عبدالعزيز هيكل وحبيب الفردان، وكذلك إسماعيل مطر وغيرهم".



وتابع: "ما يحدث من فلسفة في الوقت الحالي بالنسبة للمنتخب الوطني تؤثر عليه بالسلب"، مؤكداً أن "الأبيض" الآن في وضع حرج.





وتحدث ناصر عن عمر عبدالرحمن "عموري" لاعب الجزيرة، قائلاً: "مستواه غير حقيقي، ولا يستطيع إمساك الكرة مع بعض اللاعبين، إضافة إلى أن علي مبخوت يحارب بنفسه".

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وأضاف أنه لا يعرف سبب ابتعاده عن قائمة منتخب الإمارات لكنه في النهاية يرحب بقرار الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

وأضاف: "أصاب بعض اللاعبين الإحباط بسبب عدم القدرة على التسجيل، لكننا سنعمل على تدارك الأخطاء في الفترة المقبلة".



وأتم: :"حكم اللقاء اتخذ العديد من القرارت ولا أعرف إن كانت صحيحة أم لا ولكن في النهاية هي قراره".



