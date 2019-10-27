الأسترالي بياستيري يتوج في أبوظبي بأول فورمولا رينو في الشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توج الأسترالي أوسكار بياستيري، بطلا لسباق فورمولا رينو "يورو كاب" 2019، بعد تصدره الجولة الأخيرة من السباق، التي احتضنتها الإمارات.

وأقيمت الجولة الأخيرة من السباق في حلبة مرسى ياس بالإمارات، إذ شهدت سباقين، أقيم الأول عند غروب شمس الجمعة، والثاني بعد ظهر السبت.

يذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وحلبة ياس هي المحطة الوحيدة لها خارج أوروبا.

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ويتبع بياستيري فريق "R-ace GP" الفرنسي الذي يشارك في عدد من مجالات رياضة السيارات.

ونجح المتسابق الأسترالي في اجتياز كل من فيكتور مارتينز ولورينزو كولومبو لاعبي فريق "MP Motorsport" الهولندي في السباق الثاني، ما مكنه من التتويج باللقب.

وتعد فورمولا رينو فرصة مهمة للسائقين الشباب لإثبات جدارتهم ضمن أجواء شديدة التنافس، حيث خرج تخرج من مدرستها نخبة من سائقي الفورمولا 1، مثل آلان بروست وكيمي رايكونن ولويس هاميلتون.