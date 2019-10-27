القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توج الأسترالي أوسكار بياستيري، بطلا لسباق فورمولا رينو "يورو كاب" 2019، بعد تصدره الجولة الأخيرة من السباق، التي احتضنتها الإمارات.
وأقيمت الجولة الأخيرة من السباق في حلبة مرسى ياس بالإمارات، إذ شهدت سباقين، أقيم الأول عند غروب شمس الجمعة، والثاني بعد ظهر السبت.
يذكر أن البطولة تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وحلبة ياس هي المحطة الوحيدة لها خارج أوروبا.
ويتبع بياستيري فريق "R-ace GP" الفرنسي الذي يشارك في عدد من مجالات رياضة السيارات.
ونجح المتسابق الأسترالي في اجتياز كل من فيكتور مارتينز ولورينزو كولومبو لاعبي فريق "MP Motorsport" الهولندي في السباق الثاني، ما مكنه من التتويج باللقب.
وتعد فورمولا رينو فرصة مهمة للسائقين الشباب لإثبات جدارتهم ضمن أجواء شديدة التنافس، حيث خرج تخرج من مدرستها نخبة من سائقي الفورمولا 1، مثل آلان بروست وكيمي رايكونن ولويس هاميلتون.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسترالي بياستيري يتوج في أبوظبي بأول فورمولا رينو في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.