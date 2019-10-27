"كاف" يحدد موعد مباراة الزمالك مع زيسكو بدوري الأبطال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يوم 28 ديسمبر/كانون الأول المقبل، موعداً لمباراة الزمالك المصري ومضيفه زيسكو يونايتد الزامبي، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الكاف حدد في وقت سابق موعد مباراة الزمالك مع مازيمبي الكونغولي بالجولة الأولى فى الكونغو يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بينما سيكون اللقاء الثاني للفريق الأبيض بدور المجموعات مع أول أغسطس الأنجولي يوم 7 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ووصل الزمالك إلى هذا الدور على حساب جينيراسيون السنغالي، حيث خسر ذهاباً في دور الـ32 بنتيجة 1-2 في السنغال، وفاز 1-0 في الإياب بمصر، ليصعد بفضل قاعدة الهدف الاعتباري خارج الديار.

ويسعى الزمالك، حامل لقب الكونفدرالية الأفريقية، لاستعادة لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزائنه منذ عام 2002.