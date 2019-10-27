ميشال حايك حديث مواقع التواصل.. شاهدي تنبؤاته السابقة عن أحداث لبنان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تحول اسم المُتنبئ اللبناني ميشال حايك إلى لحديث مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر بعد نشر فيديو توقعاته في رأس السنة الماضية، والتي تحدث فيها حول أن لبنان سيشهد ثورة لمُحاسبة الفاسدين.

وأثار الفيديو حالة من الدهشة بسبب قُرب التوقعات التي قالها حايك في بداية العام الحالي مع الأحداث التي تجري في لبنان مؤخرًا، خاصة فيما يخص الثورة التي قامت قبل ما يقارب الأسبوعين.

ولم يتوقف الأمر عند ثورة لبنان فبعد انتشار الفيديو والحديث عن توقعات ميشال حايك، اكتشف العديد أن حايك كان قد تحدث عن عبدالعزيز الفغم الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي توفي قتلًا قبل مدة، متوقعًا أن يتصدر اسمه أحداث السعودية في هذا العام وهو ما حصل حين تم إعلان مقتله وأثارت وفاته حالة من الجدل.

Advertisements

وتفاعل الجمهور مع فيديوهات حايك، فيما قام العديد بإعادة مشاهدتها للبحث عن أي جديد أو أحداث ذكرها وقعت خلال العام، فيما تحدث الكثيرون حول اهتمام القنوات التلفزيونية به في توقعات رأس السنة الجديدة المقبلة، وأن حضوره سيكون مهم ويجذب المشاهدين.