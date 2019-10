سيلينا غوميز تكذب بشأن علاقتها مع جاستن بيبر.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش المُغنّية العالمية الشّابة سيلينا غوميز فترة من النّجاح بعد إطلاقها أغنيةً جديدة مؤخرًا بعنوان Lose You to Love Me.

وبينما تجوب غوميز إذاعات الرّاديو وقنوات التلفاز من أجل الترويج لأجدد أعمالها، كانت آخر محطّاتها مع راديو SiriusXM حيث تطرّقت للحديث عن حياتها العاطفية بشكلٍ مُفصّل.

وقالت سيلينا إنّها "عزباء للغاية" مُنذُ عامين، وبهذا تكون قد أنكرت مُواعدتها لحبيب الطّفولة جاستن بيبر لمُدّة قصيرة امتدّت منذ نهاية عام 2017 حتّى شهر مارس من عام 2018.

ففي تلك الفترة، شوهد الحبيبان سيلينا وجاستين سويًّا في عدّة مناسبات؛ إذ كانا يرتادان الكنيسة ويتناولان وجبات الطّعام المُختلفة سويًا، فضلًا عن رؤيتهما يتبادلان القُبلات الرّومانسية عدّة مرّات.

وبعد هذا التّصريح الصّادم، أكملت سيلينا حديثها عن حياتها العاطفية وكشفت عن حياتها الحالية كامرأة عزباء وقالت إنها تستمتع بوقتها بشدّة وإنها اعتادت على الأمر، أمّا في سنتها الأولى كامرأةٍ غير مُرتبطة فقد صرّحت بأنها كانت صعبة ولطالما مرّت عليها أوقات تمنّت فيها بأن تكون مُرتبطةً عاطفيًا مع شاب.

أمّا عن علاقتها المُستقبلية، فتتطلّع سيلينا إليها وتتساءل كيف ستكون خصوصًا وأنها نضجت وأصبحت تعرف ماذا تُريد من العلاقات، فلن تكون تلك الفتاة المُتّكلة على حبيبها، ولن تخوض علاقةً مُبعثرة ينقصها التّواصل.