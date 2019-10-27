كَثُر المُقلّدون وملكة الإحساس واحدة.. شاهدي أبرز من قلّد إليسا غناءً وشخصية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تُشكّل الفنانة اللبنانية إليسا، 46 عامًا، مادةً دسمةً على جميع الأصعدة، سواء كانَ ذلك من جانب الصّحافة، أو مواقع التواصل الاجتماعي، أو حتّى بين مشاهير الوسط الفنّي، فهي فنّانة التسعينات التي يسطع بريقها مع مرّ الزّمان،

وتكسب حُب كُل جيل جديد، مُحافظةً على جمهورها الذي نشأ معها.

ولأنها تمتلك شخصية فريدة وأسلوب استثنائي في الغناء يختلف عن كُل ما هو موجود في الوسط الفنّي، دائمًا ما تكون "ملكة الإحساس" محض اهتمام المَواهب المُقلّدة، إذ يتم طرح اسمها في أي فقرة تقليد المشاهير في البرامج

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الحوارية العربية.

وفي هذا الفيديو، جمعنا لكِ أبرز من قلّد إليسا مؤخرًا بشكلٍ مُتقن، لدرجة أن أصبحت فيديوهاتهم "ترند" على مواقع التّواصل الاجتماعي.