جوليا بطرس.. الملايين موجودة بس إنت وين؟! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - منذ اشتعال الأزمة في لبنان، أيد عدد كبير من النجوم والمشاهير الشعب، وخرجوا للشارع دعما لمطالبهم، ولا يعد هذا الأمر غريبا، حيث إن النجوم يمثلون شريحة من المواطنين في لبنان.
رأينا عددا من النجمات في الشارع، أبرزهن نادين نجيم، سيرين عبدالنور، إليسا، كارمن لبس، سنتيا صاموئيل، دانيلا رحمة، داليدا خليل، نادين الراسي، ميريام فارس، ندى أبوفرحات وأخريات.
آخرون من النجوم دعموا بلادهم من خلال نشر عبارات وصور في صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ماجدة الرومي، ورد الخال، راغي علامة، ستيفاني صليبا، نانسي عجرم وغيرهم.
الغريب كان اختفاء الفنانة اللبنانية الشهيرة بأغنياتها الوطنية ومواقفها الثورية، جوليا بطرس، إذ تساءل معظم المتظاهرين عن موقفها من أحداث لبنان الحالية، وهاجمها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها تقف وتساند زوجها وزير الدفاع اللبناني الياس بوسعد.
جوليا لم تنشر أي تصريح ولم ترد على تساؤلات الجمهور، فأين هي حتى الآن؟
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