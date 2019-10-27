لعشاق "الخوالي".. شاهدي كيف أصبح شكل "هاشم وزهرية" بعد 20 عامًا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ما زال مسلسل الخوالي الذي تم إنتاجه وعرضه في عام 2000، يحظى بشهرة واسعة لدى الجمهور العربي بالرغم من مرور ما يقارب الـ 20 عامًا على عرضه.

المسلسل الذي ينتمي إلى فئة البيئة الشامية وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا منذ عرضه حتى هذه السنة، كان سبب شهرة عدد كبير من أبطاله وانتشارهم عربيًا، من بينهم بسام كوسا، ميلاد يوسف، أمل عرفة، نادين تحسين بك وآخرون.

وحتى أبطال العمل الذين لم يحظوا بفرصة الانتشار والشهرة، ما زال الجمهور العربي يستذكرهم بشكل كبير، ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للشاب علاء ناظم والذي أدى شخصية الطفل هاشم في العمل ابن الفنان سليم صبري "أبو هاشم" والفنانة صباح الجزائري "ام هاشم".

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وتفاعل رواد هذه المواقع مع صورة الفنان الشاب خاصة أنه اختفى عن التمثيل ولم يظهر في أي عمل بعد دخوله مرحلة الشباب، مُستذكرين المسلسل ودوره المميز في العمل.

بالمقابل أجرى آخرون بحثًا على الطفلة "يمنى الحلبي" والتي جسدت دور شقيقته "زهرية" في العمل، واشتهرت بجملتها الشهيرة "فتش قلبي من الفتوش".

وظهرت الحلبي هي الأخرى في عمر الشباب مع احتفاظها بملامحها؛ إذ من السهل التعرف عليها، خاصة أن الحلبي شاركت في طفولتها بعدد من الأعمال منها "بنات اكريكوز".