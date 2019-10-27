مايا دياب تحثّ اللبنانيين على استكمال حلم التغيير







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: حثت الفنانة مايا دياب المشاركين في الحرك الشعبي على متابعة الثورة لتحقيق الحلم مؤكدة خوفها على الوطن. وذلك في تغريدة كتبتها عبر حسابها الخاص على "تويتر"، جاء فيها: " قلبي موجوع ومش عم يرتاح ومش عم نام خايفة على وطني، خايفة حدا منّا يتعب..ارجوكم ما تتعبوا فرصتنا كل يوم عم تكبر وبعد كل خطاب مدوّر الزوايا عم بتزيد، يا ثوّار الحلم بيكسّرنا قبل ما يتحقّق بس بالآخر بيتحقّق.. إحموا".

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