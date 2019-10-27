شكرا لقرائتكم خبر عن محبو درة يشيدون بدورها فى مسلسل "بلا دليل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى عدد من محبى ومتابعى الفنانة درة إعجابهم بدورها فى مسلسلها الجديد " بلا دليل"، والذى يعرض حاليا على شاشة cbc مشيدين بطريقة تمثيلها وأدائها الرائع لشخصية "حبيبة " وتقمصها الدور ببراعة.

وجاءت تعليقات محبيها، كالتالى: "مسلسل بلا دليل ده حاجه روعه والله و الاجمل اداء درة و احساسها الجميل ، بصراحه بتأدي دور عظيم اوي يا درة و انتي بجد فنانة هايلة ربنا يوفقك دايما ملكة جمال دائما متألقة أحساسك قوى أوى فى المسلسل ده و تمثيلك رائع بجد، أنت حقا مبدعة ومسلسل بلا دليل شيق جدا هيحقق نجاح كبير نتمنى لكي التقدم ".

ومسلسل "بلا دليل" ينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، من تأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجي وبطولة النجم خالد سليم ودرة وإسلام جمال نيقولا معوض وحازم سمير وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم، ويعرض من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة والنصف مساء على قناة سى بى سى والساعة الحادية عشرة مساء على قناة سى بى سى دراما.





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