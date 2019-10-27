شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور نادر للنجم ليوناردو دى كابريو مع والده بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم ليوناردو دي كابريو مؤخراً في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية برفقة والده وفقاً لتقرير منشور في موقع الديلي ميل.

وقد أكد موقع الديلي ميل أن النجم الحائز علي جائزة الأوسكار مرة واحدة في مشواره يبدو أنه كان يحظى بوقت جيد بصحبة والده جورج الذي نادراً ما يظهر معه حيث ظهر ذلك جلياً بعد خروجهما من أحد المطاعم الذي تناولا فيها وجبة الغداء.

كما أوضح تقرير الديلي ميل أن النجم ليوناردو دي كابريو مثلما يهتم بالخروج والاستمتاع بصحبة صديقته كاميلا مورنو يحب التنزه مع والده كثيراً مثلما ظهر في الصور التي رصدها مصوري الباباراتزي للثنائي.



دي كابريو مع والده

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ليوناردو مع والده