شكرا لقرائتكم خبر عن "الفترة اللى فاتت".. هشام عباس يطرح سابع أغنية من ألبوم "عامل ضجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح النجم هشام عباس أغنية جديدة تحمل اسم "الفترة اللى فاتت" على موقع يوتيوب، وهى من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع، وتعد الأغنية السابعة التى يطرحها "عباس"، ضمن أغانى ألبومه الجديد "عامل ضجة" المقرر طرحه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، والذى يعيده بعد غياب حوالى 10 سنوات منذ آخر ألبوماته "ماتبطليش".

وتقول كلمات الأغنية : الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة، طول الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت الدنيا بايظه ومتقفلة، أسيبك إيه مين بس اللى قالك .. لا ياحبيبى شكله شيطان دخلك، روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكلة .

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هشام عباس يتعاون من خلال الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم حسن عطية وتوما وأحمد زعيم وهانى محروس وغيرهم ويضم حوالى 16 أغنية متنوعة ما بين الدراما والرومانسى والحزين ويقدمها بشكل مختلف عن ألبوماته السابقة.

وطرح المطرب هشام عباس مؤخرا فيديو كليب جديد باسم "شارى بالغالى" وذلك عبر القناة الرسمية على موقع يوتيوب وهى من كلمات حسن عطية، وألحان أحمد زعيم وتوزيع توما، وتأتى الأغنية ضمن أغانى ألبوم هشام عباس الجديد الذى يحمل اسم "عامل ضجة"، والذى قرر هشام طرح أكثر من أغنية منه سينجل، وطرح أيضا أغنية "حذرتك" من حوالى أسبوع والتى حققت نجاحا كبيرا.