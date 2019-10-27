شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يتبرع بأجر حفله بالفيوم لصالح مستشفى الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احيا النجم هيثم شاكر حفلا غنائيا ضخما بجامعة الفيوم، الأربعاء الماضى بحضور 30 ألف شخص كأكبر حفل جماهيري على مستوى محافظة الفيوم، وتم تكريم هيثم شاكر وسط الحفل وتسليمه درع الجامعة بعد حرصه على تبرعه بأجره بالكامل لصالح مستشفى جامعة الفيوم.

وبدأ الحفل في تمام الساعة الحادية عشر صباحا على انغام الـ DJ ليصعد النجم هيثم شاكر مسرح الحفل في تمام الساعة الرابعة عصرا وسط تشجيع الحضور ليقدم هيثم التحية للحضور معربا عن سعادته بتواجده بالفيوم للمرة الأولى وسط أكبر حفل جماهيري بالمحافظة ليقدم بعدها عدد كبير من أغاني ألبومه الأخير "معرفة قديمة" الي جانب أغانيه الشهيرة التي اندمج عليها الحضور بالرقص والغناء طوال الحفل منها "خليك جنبي، العيون السمر، حكايتنا، روحي رايحة "، وحرص على تقديم أغنية "ارمي حمولك عليا" التي تفاعل معها جميع حضور الحفل ونالت اعجابهم

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كما حرص النجم هيثم شاكر على شكر القائمين على الحفل وشكر جمهوره بالفيوم عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "شكراً جامعة الفيوم شكرا طلبة جامعة الفيوم على حسن الإستقبال بجد فرحتوني جد شكرا شركة trendy أحمد كوتي شكراً أشرف جاكسون شكراً فرقتي الموسيقية"

يعد حفل جامعة الفيوم هو الأول للنجم هيثم شاكر بعد طرح ألبومه الأخير "معرفة قديمة".